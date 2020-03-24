"Безопасность спортсменов - это главное": НОК Японии сделал заявление о переносе Олимпиады-2020

НОК Японии поддерживает решение о возможном переносе Олимпийских игр.

Глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита прокомментировал вероятный перенос Олимпиады-2020 на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

Слова Ямаситы приводит Japan Times.

"И Международный олимпийский комитет (МОК), и оргкомитет Игр считают безопасность спортсменов главным приоритетом. Мы стремились начать Игры 24 июля. Но поскольку коронавирус продолжает распространяться, я понимаю, что мы должны принять во внимание их отсрочку", - сказал Ямасита.

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Он добавил, что сложно сказать, насколько затяжной может быть отсрочка.

"Возможно, для спортсменов, было бы лучше, чтобы им не нужно было ждать слишком долго", - подчеркнул глава НОК Японии.

Он также отметил, что если Игры придется отложить надолго, то, возможно, отборочные соревнования придется провести снова.

Как сообщал УНИАН, ранее в МОК заявили о том, что Олимпийские игры будут перенесены. Однако официального заявления пока не последовало.