"Безопасность спортсменов - это главное": НОК Японии сделал заявление о переносе Олимпиады-2020
Глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита прокомментировал вероятный перенос Олимпиады-2020 на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.
Слова Ямаситы приводит Japan Times.
"И Международный олимпийский комитет (МОК), и оргкомитет Игр считают безопасность спортсменов главным приоритетом. Мы стремились начать Игры 24 июля. Но поскольку коронавирус продолжает распространяться, я понимаю, что мы должны принять во внимание их отсрочку", - сказал Ямасита.
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Он добавил, что сложно сказать, насколько затяжной может быть отсрочка.
"Возможно, для спортсменов, было бы лучше, чтобы им не нужно было ждать слишком долго", - подчеркнул глава НОК Японии.
Он также отметил, что если Игры придется отложить надолго, то, возможно, отборочные соревнования придется провести снова.
Как сообщал УНИАН, ранее в МОК заявили о том, что Олимпийские игры будут перенесены. Однако официального заявления пока не последовало.