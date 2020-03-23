Старт сезона снова перенесен: Формула-1 отменила Гран-при Азербайджана

Гонка в Баку, которая должна была пройти в начале лета, не состоится.

Формула-1 отложила на неопределенный срок Гран-при Азербайджана из-за мировой пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба серии.

Практика, квалификация и гонка в Баку должны были пройти с 5 по 7 июня. Это далеко не первый этап Ф-1, который был перенесен.

Ранее был отменен первый этап сезона в Австралии, а затем стало известно, что не состоятся гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Позже было решено отменить три майских этапа - Гран-при Нидерландов, Испании и Монако.

Таким образом, в настоящий момент старт нового сезона запланирован на Гран-при Канады. Гонка в Монреале должна пройти 14 июня.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Европе остановлен предпоследний футбольный чемпионат.