Формула-1 отменила еще три этапа сезона: гонок до лета не будет

Старт сезона в Формуде-1 постепенно откладывается.

Формула-1 объявила об отмене трех этапов нового сезона из-за пандемии коронавируса - Гран-при Нидерландов, Испании и Монако.

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Об этом сообщила пресс-служба серии.

Все три гонки должны были пройти в мае - 3-го, 10-го и 24-го числа. Таким образом, до лета сезон не будет возобновлен. Если ситуация не ухудшится, то первый Гран-при в этом году пройдет 7 июня в Баку (Азербайджан).

Ранее был отменен первый этап сезона в Австралии, а затем стало известно, что не состоятся гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Руководство Ф-1 все еще рассчитывает, что получится провести 17-18 Гран-при в этом году.

Коронавирус затронул практически весь мир. Уже зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Европе остановлен предпоследний футбольный чемпионат.