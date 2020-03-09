Впервые за 11 лет: украинская теннисистка Бондаренко завоевала титул парного турнира в Мексике (видео)

Украинка добилась успеха в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.

Украинка Катерина Бондаренко cтала чемпионкой турнира в мексиканском Монтеррее в парном разряде.

Бондаренко выступала на турнире в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.

В финальном матче украинка и канадка в трех сетах обыграли японку Мию Като и китаянку Ван Яфань.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:3, 10:7.

Полное видео финала

Стоит отметить, что Бондаренко и Фичмен выступили во втором подряд парном финале - в Акапулько решающий матч им выиграть не удалось.

33-летняя Катерина Бондаренко завоевала свой первый титул в парном разряде WTA с 2009 года и четвертый в карьере. В прошлом она выигрывала в дуэте с сестрой Аленой соревнования в Париже (2008), Праге (2009), а также становилась чемпионкой Australian Open (2008).

УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины стала чемпионкой одиночного разряда в Монтеррее.