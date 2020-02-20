Украинские скалолазы требуют отстранить вице-президента федерации из-за сексуальных домогательств (видео)

Члены сборной Украины написали открытое письмо с требованием уволить Артура Печия.

Спортсмены украинской сборной по скалолазанию инициировали отстранение вице-президента Федерации скалолазания и альпинизма Артура Печия, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Открытый лист с требованием отстранить Печия подписали семь из девяти членов сборной Украины по скалолазанию.

"Артур Николаевич гладил Мишу Ткачука по затылку и делал массаж всего тела со спущенными трусами", - рассказал член сборной Украины Сергей Топишко.

"Артур по десять раз в день расспрашивал мальчиков, кто, когда и по сколько раз в день мастурбировал, а также рассказывал, когда и как он это делал", - зачитал показания одного из спортсменов адвокат Шади Саад.

Печий также появился на пресс-конференции и заявил, что "это вранье, клевета".

"В тех заявлениях, которые ребята написали, явно показано, что это заказная клевета. Грязная пиар-акция, направленная против меня и федерации, чтобы один из кандидатов, который присутствует на этом брифинге, Геннадий Копейка, смог избраться президентом федерации", - сказал Печий.

Как сообщал УНИАН, скандал в украинском скалолазании разгорелся в ноябре прошлого года, после того, как спортсмен Павел Векла заявил, что подвергался сексуальному, моральному и физическому насилию со стороны Печия.

Стоит отметить, что Печия отстранили от тренерской работы, но он сохранил за собой должность вице-президента федерации.