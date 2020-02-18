"Что-то идет не так": Свитолина назвала причины провала на очередном турнире

Первая ракетка Украины потерпела поражение на старте турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина попыталась объяснить свое поражение в матче первого круга турнира в Дубае, а также неудачи в текущем сезоне.

"Очень тяжело сказать, что же произошло сегодня. Начала матч я неплохо, но затем все пошло под откос. Хотела бы я перестроиться лучше, в итоге все развалилось. Я всегда играла в Дубае хорошо, поэтому я еще больше расстроена. Хотелось бы выступить здесь лучше, с этим местом связано столько хороших воспоминаний…", - сказала Свитолина, которую цитирует tennisua.org.

"Для меня нет оправданий. Я должна была бороться, но этого не произошло, я не показала и 10 процентов от того, на что способна", - добавила украинка.

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Украинская теннисистка отметила, что у нее есть проблемы психологического характера:

"Я все еще пытаюсь понять, что же происходит, что же я должна сделать, чтобы улучшить игру. Мы много работаем, но по-видимому, что-то идет не так, я должна найти способ, как мне для начала выйти на прежний уровень. Сейчас у меня есть проблемы, возможно, ментального характера, может быть что-то еще".

Напомним, ранее в текущем сезоне Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Таиланде, в 1/16 финала Australian Open, а также в первом круге турнира в Брисбене.

В первом круге турнира в Дубае Свитолина уступила 52-й ракетке мира Дженнифер Брэйди.

Как сообщал УНИАН, Свитолина потеряла место в топ-5 мирового рейтинга.