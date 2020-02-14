Четыре секунды до медали: украинская биатлонистка едва не выиграла бронзу на чемпионате мира

Елена Пидгрушная завершила спринтерскую гонку на четвертом месте.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Италии, состоялась спринтерская гонка среди женщин.

Украинка Елена Пидгрушная по итогам спринта заняла четвертое место. До бронзовой медали украинской биатлонистке, которая по ходу гонки допустила один промах, не хватило всего 4,3 секунды.

Сама Пидгрушная своим результатом осталась недовольна.

"Это чемпионат мира - четвертые и пятые места тут никому не нужны. Хотелось медаль, но так получилось", - сказала биатлонистка в эфире "UA: Перший".

Читайте такжеЧемпионат мира по биатлону-2020: расписание всех гонок, где смотреть

Что касается других украинок, то Вита Семеренко финишировала на 11-м месте, Юлия Джима стала 22-й, а Валя Семеренко - 36-й.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Результаты гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+1) 21:13,1

2. Сьюзан Данкли (США) - (0+0) +6,8

3. Люция Харватова (Чехия) - (1+0) +21,3

4. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+0) +25,6...

11. Вита Семеренко (Украина) - (0+0) +46,4

22. Юлия Джима (Украина) - (2+0) +1:05,4

36. Валя Семеренко (Украина) - (0+2) +1:31,3

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская сборная на ЧМ вошла в топ-5 смешанной эстафеты.