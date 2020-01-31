Турнир ММА в России завершился массовой дракой спортсменов и зрителей (видео)

Участники драки били друг друга стульями и другими предметами, которые попадались под руку.

В Москве один из турниров по смешанным единоборствам завершился массовой дракой.

О драке в YouTube рассказал тренер клуба "Витязь" из Ногинска, который принимал участие в соревнованиях, Павел Муртайзин.

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Конфликт, по сообщению клуба "Витязь", инициировали уроженцы Средней Азии.

"Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, толкания, спортсмены не могли просто дойти до клетки. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали", - рассказал Муртайзин.

В результате драки ряду спортсменов были нанесены телесные повреждение - в частности, рассечение головы, сломанный нос, перелом кисти. У одного из спортсменов после группового избиения украли телефон.

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Ранее УНИАН также сообщал о том, что баскетбольный матч в США завершился массовой дракой.