Australian Open: две украинские теннисистки покинули турнир после первого круга

Катерина Бондаренко и Катерина Козлова не смогли пройти дальше.

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова завершили выступления на Australian Open после первого круга.

Бондаренко на старте турнира встречалась с представительницей Австралии Ариной Родионовой. Украинка имела шанс завершить матч в свою пользу по итогам второго сета, но не использовала свою подачу при счете 5:4. В третьей партии она не взяла ни одного гейма. Итоговый счет - 6:3, 6:7 (6), 0:6.

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Стоит отметить, что для Бондаренко это был первый матч на турнирах "Большого шлема" с 2018 года.

Козлова в первом круге играла против австралийки Присциллы Хон. Украинка потерпела поражение в двух сетах - 3:6, 4:6.

Козлова уже в четвертый раз играла в Мельбурне, но пока ни разу не смогла преодолеть стартовый барьер.

Таким образом, от Украины борьбу на Australian Open продолжают только Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Как сообщал УНИАН, днем ранее Australian Open покинула также Леся Цуренко.