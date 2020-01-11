Сыграет в 53 года: самый возрастной профессиональный футболист мира продлил контракт со своим клубом

Японец Кадзу Миура не собирается заканчивать с футболом.

Японский нападающий Кадзуеси Миура, который является самым возрастным действующим профессиональным футболистом мира, продлил контракт с "Йокогамой".

Об этом сообщает Kyodo News.

26 февраля Миуре исполнится 53 года. Следующий сезон станет для него 35-м на профессиональном уровне.

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"Я продлил контракт на 2020-й год. Надеюсь помочь клубу сохранить прописку в элитном дивизионе", - сказал Миура.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года "Йокогама" завоевала повышение в классе и в новом году сыграет в элитном дивизионе чемпионата Японии впервые с 2007 года.

В прошлом сезоне Миура появился на поле лишь три раза.

Японец является самым возрастным автором гола в профессиональном футболе. В 2017 году он отличился в возрасте 50 лет и 14 дней.

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