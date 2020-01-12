Пидгрушная - в топ-20 женского масс-старта Кубка мира по биатлону

Гонка проходила в сложных погодных условиях.

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялся женский масс-старт.

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В гонке Украину представляла Елена Пидгрушная.

Погодные условия во время гонки были сложные - на трассе был сильный туман, а также в борьбу вносил коррективы ветер. Пидгрушная допустила шесть промахов и в итоге стала только 18-й.

Первую победу с сезона 2018/19 одержала 37-летняя Кайса Мякяряйнен, которая пробежала всего один штрафной круг.

Результаты гонки:

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 39.58,9 (1 промах)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) - +30,2 (4)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) - +35,0 (3)...

18. Елена Пидгрушная (Украина) - +2.26,6 (6)

УНИАН ранее также сообщал о результатах женской эстафеты в Оберхофе.