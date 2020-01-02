Умер легендарный руководитель НБА

Дэвид Стерн превратил лигу в прибыльный продукт.

На 78-м году жизни скончался бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн.

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Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

Две недели назад Стерн перенес инсульт, после которого восстановиться так и не сумел.

Свою работу в НБА он начал как внешний консультант, с 1978 года занимал должность главного консультанта, а в 1980 году получил пост исполнительного вице-президента.

С 1984 по 2014 годы Стерн был комиссионером лиги. Благодаря его работе НБА сумела избежать банкротства и стать одной из самых прибыльных спортивных организаций мира.

В 2014-м году Стерн был введен в Баскетбольный Зал славы за значительный вклад в развитие баскетбола, а в 2016-м стал также членом Зала славы ФИБА.

С 2014 года комиссаром НБА является Адам Сильвер.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинцы Михайлюк и Лень провели яркие матчи в НБА.