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Историческая победа: 14-летняя сестра Меркушиной стала чемпионкой Украины по биатлону

19:53, 26 декабря 2019
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Меркушина-младшая выиграла взрослое первенство / фото: facebook.com/biathlonfua

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Победу в гонке с одним промахом одержала 14-летняя Александра Меркушина, которая является младшей сестрой биатлонистки сборной Украины Анастасии Меркушиной.

Девушка показала результат 20:38,1 минуты и стала самой молодой победительницей взрослого национального чемпионата по биатлону в истории Украины.

Результаты гонки:

1. Александра Меркушина (1+0) 20:38,1

2. Любовь Кипяченкова (0+2) +58,8

3. Валерия Дмитренко (0+1) +1:38,6

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка вошла в топ-20 масс-старта на этапе Кубка мира в Анси.

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Теги: #новости биатлона