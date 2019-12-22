Кубок мира по биатлону: украинка вошла в топ-20 масс-старта в Анси
16:18, 22 декабря 2019Другое
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Елена Пидгрушная допустила три промаха.
Пидгрушной не удалось приблизиться к топ-10 / фото: biathlon.com.ua
Во французском Анси состоялся женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
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Украину в гонке представляли Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.
Пидгрушная допустила три промаха и сумела стать 19-й. Блашко получила два штрафных круга, но при этом темп у нее был хуже, чем у соотечественницы, что позволило ей занять только 29-е место.
Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф с двумя промахами на огневых рубежах.
Результаты гонки:
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 38.52,8 (2)
2. Доротея Вирер (Италия) – 1.24,9 (2)
3. Линн Перссон (Швеция) – 1.25,1 (2)...
19. Елена Пидгрушная (Украина) – 3.16,2 (3)...
29. Дарья Блашко (Украина) – 6.30,6 (2)
УНИАН ранее сообщал о том, что Пидгрушная вошла в топ-10 спринтерской гонки в Анси.
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