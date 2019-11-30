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Украинский баскетболист провел результативный матч в НБА (видео)

10:07, 30 ноября 2019
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Алексей Лень набрал 15 очков / фото: nba.com/hawks

Лень провел на паркете 29 минут, за которые сумел набрать 15 очков. Украинец реализовал 5 из 8 двухочковых бросков, а также 5 из 6 штрафных. Центровой стал третьим по набранным очкам в составе своей команды.

Лень также записал себе в актив 9 подборов, 1 перехват, а в пассив - 1 потерю.

Встреча в итоге завершилась поражением "Атланты" в овертайме - 104:105.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НБА.

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Теги: #баскетбол#НБА#Алексей Лень