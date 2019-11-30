Украинский баскетболист провел результативный матч в НБА (видео)

Алексей Лень провел на паркете почти полчаса в матче против "Индианы"

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень результативно сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Индианы Пэйсерз".

Лень провел на паркете 29 минут, за которые сумел набрать 15 очков. Украинец реализовал 5 из 8 двухочковых бросков, а также 5 из 6 штрафных. Центровой стал третьим по набранным очкам в составе своей команды.

Лень также записал себе в актив 9 подборов, 1 перехват, а в пассив - 1 потерю.

Встреча в итоге завершилась поражением "Атланты" в овертайме - 104:105.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НБА.