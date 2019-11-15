Хоккейный Донбасс стартовал с поражения в полуфинале Континентального кубка (видео)

Команда Сергея Витера набрала только одно очко.

В первом матче третьего раунда Континентального кубка IIHF, который проходит в польском Кракове, украинский "Донбасс" встречался с белорусским "Неманом".

Подопечные Сергея Витера потерпели поражение со счетом 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1).

В составе дончан голами отличились Евгений Белухин, Айнарс Подзиньш и Виктор Захаров, а судьбу встречи решил гол "Немана" в овертайме. Украинцы в тот момент были в меньшинстве.

Видеообзор поединка опубликовал YouTube-канал XSPORT.ua.

"Донбасс" набрал одно очко, а далее в группе полуфинала сыграет с казахстанским "Бейбарысом" (16 ноября) и польской "Краковией" (17 ноября). В Суперфинал турнира выйдут две лучшие команды квартета по итогам поединков в Кракове.

В параллельной группе играют "Сеннерйюск" (Дания), "Ноттингем Пантерс" (Великобритания), "Амьен" (Франция) и "Ференцварош" (Венгрия).

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