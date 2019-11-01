Впервые в карьере: Бех-Романчук признана лучшей спортсменкой месяца в Украине

Легкоатлетка стала второй на чемпионате мира.

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех-Романчук впервые в карьере признана лучшей спортсменкой месяца в Украине по итогам октября.

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Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

На чемпионате мира по легкой атлетике Бех-Романчук завоевала серебро в прыжках в длину - это первая медаль мирового первенства в карьере спортсменки.

Лучшим тренером октября стал наставник Бех-Романчук Вадим Крушинский.

Стоит отметить, что на ЧМ в Дохе сборная Украины завоевала еще одно серебро, которое в активе Ярославы Магучих в прыжках в высоту. Однако украинка добилась этого результата еще 30 сентября.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году.