Украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году (фото)
09:35, 27 октября 2019Другое
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Украинка занимала второе место на чемпионате мира.
Магучих победила в номинации / фото: НОК Украины
Украинка Ярослава Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
18-летняя спортсменка, которая выступает в прыжках в высоту, победила в номинации "Восходящая звезда" во время церемонии награждения EA Golden Tracks в эстонском Таллине.
facebook.com/EuropeanAthletics
В этом году Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы, а также дебютировала на чемпионате мира в Дохе, где завоевала серебро с молодежным мировым рекордом.
Среди мужчин в тройку будущих звезд вошел еще один украинец Михаил Кохан, который в этом году стал чемпионом Европы U-20.
УНИАН ранее сообщал, что украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике.
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