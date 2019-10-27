Украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году (фото)

Украинка занимала второе место на чемпионате мира.

Украинка Ярослава Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

18-летняя спортсменка, которая выступает в прыжках в высоту, победила в номинации "Восходящая звезда" во время церемонии награждения EA Golden Tracks в эстонском Таллине.

В этом году Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы, а также дебютировала на чемпионате мира в Дохе, где завоевала серебро с молодежным мировым рекордом.

Среди мужчин в тройку будущих звезд вошел еще один украинец Михаил Кохан, который в этом году стал чемпионом Европы U-20.

УНИАН ранее сообщал, что украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике.