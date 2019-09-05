Шевченко, Христич и Дерюгина получили именные звезды в Киеве (видео)

На "Площади звезд" в столице Украины появились три новые звезды.

Три знаменитых украинских спортсмена удостоились именных звезд на "Площади звезд" в Киеве.

На площади появились звезды главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, известной экс-гимнастки Ирины Дерюгиной и бывшего хоккеиста НХЛ Дмитрия Христича.

"Очень приятно находиться со всеми нашими героями спорта, известными личностями на этой аллее. Наше государство еще очень молодое, находится в процессе строительства и очень важная составляющая для его развития - это спорт. Поэтому мне очень приятно, что у нас есть такая аллея. Она нужна для того, чтобы наше молодое поколение имело живой пример", - сказал Андрей Шевченко.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, как известные спортсмены поздравляли Украину с Днем независимости.