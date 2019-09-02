Названо имя лучшей спортсменки Украины в августе

НОК Украины вручил награду дзюдоистке Дарье Белодед.

Звездная дзюдоистка Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой Украины по итогам июля.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

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Лучшими тренерами месяца стали родители дзюдоистки Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед.

Украинка выиграла чемпионат мира в японском Токио. Белодед выступала в весовой категории до 48 кг и сумела одолеть всех своих соперниц.

Стоит отметить, что Дарья сумела защитить титул, который она завоевала на прошлом чемпионате мира в Баку. Украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

УНИАН ранее сообщал, что Харлан признана лучшей спортсменкой Украины в июле.