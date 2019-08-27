Нахамивший велогонщице Башенко не признает свою отставку с поста президента Федерации велоспорта Украины

Александр Башенко обратился ко всем членами ФВУ.

Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента Федерации велоспорта Украины после публичных оскорблений в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей.

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Чиновник опубликовал заявление на официальной странице ФВУ в Facebook.

Башенко не признал законной внеочередную конференцию 20 августа, на которой он был отправлен в отставку, а его место занял Андрей Гривко. В ходе данного мероприятия, как отмечает Башенко, отсутствовали представители Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.

Также Башенко напомнил о конференции, которая назначена на 15 ноября. На ней он хочет провести новое голосование за нового президента Федерации велоспорта Украины.

Напомним, 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой на Европейских играх не Соловей, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей в комментариях подчеркнула, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего Башенко оскорбил спортсменку, а также начал угрожать тем, что выгонит ее из сборной Украины за то, что она "открыла рот".

Как сообщал УНИАН, в июле в Киеве прошла акция в поддержку Соловей с требованием уволить Башенко.