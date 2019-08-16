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Назван состав сборной Украины на летний чемпионат мира по биатлону

16:16, 16 августа 2019
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Сестры Семеренко выступят на летнем ЧМ / фото: biathlon.com.ua

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Основной состав мужской сборной Украины, за исключением Сергея Семенова, принимать участие в турнире не будет. У женщин вне состава остались Елена Пидгрушная и Юлия Джима.

Украина отправится на соревнования в следующем составе:

Женщины: Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, Юлия Журавок, Ольга Абрамова и Дарья Блашко.

Юниорки: Екатерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерия Дмитренко и Любовь Кипяченкова.

Мужчины: Сергей Семенов.

Юниоры: Руслан Бригадир, Евгений Ивченко, Роман Боровик, Юрий Сытник, Владислав Романчич, Александр Пономаренко.

Летний ЧМ продлится с 23 по 25 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что биатлонист Дмитрий Пидручный откровенно высказался об отношениях между Украиной и Россией.

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Теги: #биатлон#сборная Украины по биатлону