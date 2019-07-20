Синхронистки принесли Украине шестую медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)
15:37, 20 июля 2019Другое
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Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала еще одну бронзу.
Сборная Украины по синхронному плаванию / REUTERS
Украинские синхронистки завоевали шестую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.
Сборная Украины выиграла бронзу в комбинированной программе.
Украинскую сборную представляли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарижная, Алина Шинкаренко, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко и Катерина Резник.
Результат украинок в финале - 94.5333.
REUTERS
Первое место заняли российские синхронистки (98.0000 балла), а обладательницами серебряных наград стали китаянки (96.5667 балла).
Ранее на чемпионате мира украинские синхронистки завоевали одну золотую медаль и четыре бронзовые.
Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины также стала третьей в технической программе.
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