Синхронистки принесли Украине шестую медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала еще одну бронзу.

Украинские синхронистки завоевали шестую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.

Сборная Украины выиграла бронзу в комбинированной программе.

Украинскую сборную представляли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарижная, Алина Шинкаренко, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко и Катерина Резник.

Результат украинок в финале - 94.5333.

Первое место заняли российские синхронистки (98.0000 балла), а обладательницами серебряных наград стали китаянки (96.5667 балла).

Ранее на чемпионате мира украинские синхронистки завоевали одну золотую медаль и четыре бронзовые.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины также стала третьей в технической программе.