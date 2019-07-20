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Синхронистки принесли Украине шестую медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)

15:37, 20 июля 2019
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Сборная Украины по синхронному плаванию / REUTERS

Сборная Украины выиграла бронзу в комбинированной программе.

Украинскую сборную представляли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарижная, Алина Шинкаренко, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко и Катерина Резник.

Результат украинок в финале - 94.5333.

REUTERS

Первое место заняли российские синхронистки (98.0000 балла), а обладательницами серебряных наград стали китаянки (96.5667 балла).

Ранее на чемпионате мира украинские синхронистки завоевали одну золотую медаль и четыре бронзовые.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины также стала третьей в технической программе.

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Теги: #синхронное плавание#чемпионат мира по водным видам спорта