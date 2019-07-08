Баскетбольную сборную Украины возглавил иностранец

Айнарс Багатскис стал главным тренером сборной, а также клуба "Киев-Баскет".

Новым главным тренером сборной Украины по баскетболу стал латвийский специалист Айнарс Багатскис, который подписал контракт сроком на два года.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Кроме того, Багатскис возглавил команду "Киев-Баскет".

Сборная Украины будет готовиться к старту в групповом раунде отбора Евробаскета-2021. Жеребьевка состоится 22 июля.

Багатскис хорошо известен украинским болельщикам. Латвийский тренер ранее работал в Украине с "Кривбассбаскетом" и "Будивельником", который дважды приводил к чемпионству (в сезонах 2012-2013 и 2013-2014). Последним местом работы латыша был немецкий "Брозе". Также отметим, что со сборной Латвии Багатскису удалось дойти до четвертьфинала Евро-2017.

Как сообщал УНИАН, ранее в отставку с поста главного тренера сборной Украины подал Евгений Мурзин, который также возглавлял "Киев-Баскет".