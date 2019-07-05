Повторение личного рекорда: Свитолина одержала третью подряд победу на Уимблдоне

Лучшая теннисистка Украины вышла в четвертый круг турнира Большого шлема.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый круг Уимблдона.

В поединке третьего раунда украинка встречалась с Марией Саккари из Греции, которая является 31-й ракеткой мира.

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Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Свитолина вышла вперед в первом сете, затем соперница сравняла счет, а третья партия осталась за украинкой, которая оформила победу с седьмого матчбола.

Итоговый счет поединка - 6:3, 6:7 (1), 6:2.

За путевку в четвертьфинал Элина поспорит с сильнейшей в паре Петра Мартич (Хорватия, 24) — Даниэль Коллинз (США).

Отметим, что личным рекордом Свитолиной на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2017 году. В нынешнем розыгрыше она уже повторила этот результат.

Как сообщал УНИАН, в матче третьего круга Уимблдона Свитолина победила благодаря отказу соперницы.