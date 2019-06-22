Сапсай - чемпионка: украинские самбистки завоевали четыре медали на Европейских играх-2019

Украинки выиграли одну золотую, две серебряные награды и одну бронзовую.

Украинские самбистки завоевали четыре награды на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

Чемпионкой Европейских игр стала Анастасия Сапсай, которая выступает в весовой категории свыше 80 кг. В финальной схватке украинка одолела грузинку Елену Кебадзе.

Это золото стало для Украины уже третьим на Европейских играх-2019.

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В весовой категории до 48 кг обладательницей серебряной награды стала Анастасия Новикова. В финале украинская самбистка проиграла представительнице России Елене Бондаревой - 0:2.

Алена Сайко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 64 кг. В финальной схватке украинка уступила россиянке Екатерине Оноприенко (0:7).

Бронзу в весовой категории до 72 кг выиграла Наталья Смаль. В схватке за третье место украинка победила румынку Лорену-Александру Поделенски - 4:0.

Как сообщал УНИАН, золотые награды на Европейских играх Украине ранее принесли дзюдоисты: первую медаль завоевала Дарья Белодед, а вторую - Георгий Зантарая.