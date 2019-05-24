Украинка Завацкая в трехчасовой битве проиграла финал квалификации Ролан Гаррос

Таким образом, в основной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют четыре украинки.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, занимающая 205-е место в рейтинге WTA, проиграла битву за выход в основную сетку турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

В финальном матче квалификации украинка уступила Джулии Гатто-Монтиконе из Италии (167-й номер рейтинга).

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Завацкая выиграла первый сет, однако не сумела развить свое преимущество во второй и третьей партиях. Матч длился 2 часа 49 минут. Самой длительной оказалась вторая партия, которая продолжалась больше часа.

Ролан Гаррос. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:4, 5:7, 3:6

Отметим, что за выход в основную сетку из квалификации, теннисистки помимо уже выигранных €24,000, получают еще €22,000.

Таким образом, как ранее сообщал УНИАН, в основной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.