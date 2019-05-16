Знаменитый британский теннисист Энди Маррей прошел посвящение в рыцари

Церемонию в Букингемском дворце провёл лично принц Чарльз.

Известному британскому теннисисту, экс-первой ракетке мира Энди Маррею присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провёл лично принц Чарльз.

Об этом сообщает Mirror.

Маррей удостоился такой чести в знак признания его великолепной теннисной карьеры, в течение которой он выиграл 45 титулов в одиночном разряде, три из которых – турниры Большого Шлема.

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«Я очень горжусь тем, что получил звание сэра. Это отличный день, чтобы провести его с семьей. Моя жена и родители здесь. Очень хотелось привезти сюда моих детей, но думаю, что они ещё слишком маленькие. Я покажу им медаль, когда вернусь домой», - заявил Энди Маррей после церемонии посвящения.

Напомним, большую часть прошлого сезона британский теннисист восстанавливался после операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга заявил, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.

В июле этого года Маррей собирается принять участие в Уимблдоне-2019 в парном разряде вместе со своим братом Джейми.

Как сообщал УНИАН, шестая ракетка мира Элина Свитолина оплатила операцию перспективной украинской теннисистки.