НБА: Голдэн Стейт повел в серии с Хьюстоном, Бостон обыграл Милуоки (видео)

На Западе и Востоке прошли матчи второго раунда плей-офф НБА.

В рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" и "Бостон Селтикс" открыли счет в сериях. НБА. Плей-офф. Второй раунд "Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24) "Голден Стэйт": Дюрант (35 + 6 потерь), Карри (18 + 7 подборов), Игудала (14), Грин (14 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Томпсон (13) – старт; Луни (6), Ливингстон (2), Богут (2). "Хьюстон": Харден (35 + 6 передач), Гордон (27), Пол (17 + 5 потерь), Капела (4), Такер (0) – старт; Нене (8), Грин (3), Хаус (3), Шамперт (3). Счет в серии - 1:0 "Милуоки" - "Бостон" - 90:112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24) "Милуоки": Адетокумбо (22 + 8 подборов), Миддлтон (16 + 10 подборов + 6 передач), Бледсоу (6), Браун (3), Лопес (3) – старт; Миротич (13), Хилл (9), Ильясова (9), Коннотон (5), Фрэйзер (2), Уилсон (2). "Бостон": Ирвинг (26 + 7 подборов + 11 передач), Хорфорд (20 + 11 подборов), Браун (19), М-с Моррис (9 + 7 подборов), Тейтум (4) – старт; Хэйворд (13), Розир (11 + 9 подборов), Бэйнс (4), Тайс (4), Оджелей (2). Счет в серии - 0:1 Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НБА "Денвер" прошел "Сан-Антонио".

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