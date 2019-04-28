Денвер прошел Сан-Антонио в плей-офф НБА (видео)

"Денвер" пробился во второй раунд, а "Торонто" с победы начал серию против "Филадельфии".

"Денвер" прошел во второй раунд плей-офф НБА, обыграв "Сан-Антонио" в решающем седьмом матче серии. Еще в одном матче игрового дня "Торонто" удалось открыть счет в серии второго раунда с "Филадельфией". НБА. Плей-офф "Денвер" - "Сан-Антонио" - 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25), "Денвер": Мюррэй (23), Йокич (21 + 15 подборов + 10 передач), Харрис (11), Миллсэп (9 + 7 подборов), Крэйг (7) - старт; Пламли (5), Моррис (7), Бизли (4 + 7 подборов), Бартон (3) "Сан-Антонио": ДеРозан (19 + 8 подборов), Форбс (19), Олдридж (16 + 11 подборов), Уайт (4), Пелтль (2 + 8 подборов) - старт; Гэй (21 + 8 подборов), Миллс (5), Белинелли (0) Счет в серии - 4:3 "Торонто" - "Филадельфия" - 108:95 (39:31, 22:21, 31:29, 16:14), "Торонто": Леонард (45 + 11 подборов), Сиакам (29 + 7 подборов), Лоури (9 + 8 передач), Газоль (8), Грин (7) - старт; Ибака (7), ВанВлит (3) "Филадельфия": Редик (17), Эмбиид (16 + 8 подборов), Симмонс (14 + 9 подборов), Харрис (14 + 15 подборов - 5 потерь), Батлер (10) - старт; Болден (3), Эннис (11), Монро (3), Марьянович (2), Коркмаз (5) Счет в серии - 1:0 Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НБА "Голден Стэйт" прошел "Клипперс".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter