Формула-1: пилот Мерседеса выиграл Гран-при Азербайджана

Четвертый этап чемпионата Формулы-1 завершился триумфом "Мерседеса".

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем четвертого этапа чемпионата Формулы-1. Гонка прошла в Баку.

По итогам гонки Боттас на 1,524 секунды опередил своего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона, который пересек финишную черту вторым.

Третьим гонку завершил представитель "Феррари" Себастьян Феттель, который проиграл лидеру 11,739 секунды.

В пятерку лучших также вошли гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен и еще один представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Благодаря победе в Баку Боттас вышел в лидеры чемпионата. У финского гонщика в активе теперь 87 очков, тогда как у Хэмилтона - 86. Далее в личном зачете идут Феттель (52 очка), Ферстаппен (51) и Леклер (47).

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", у которого 173 очка. У "Феррари" - 99 очков, у "Ред Булла" - 70 очков.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Топ-10

1. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 1:31.52,942

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 1,524

3. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 11,739

4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 17,493

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1.09.107

6. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Поинт") - 1.16.416

7. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 1.23.826

8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1.40.268

9. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Поинт") - 1.43.816

10. Кими Райкконен (Финляндия, "Альфа Ромео") - 1 круг

Как сообщал УНИАН, Гран-при Китая выиграл Льюис Хэмилтон.