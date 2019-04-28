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Формула-1: пилот Мерседеса выиграл Гран-при Азербайджана

17:49, 28 апреля 2019
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Валттери Боттас / REUTERS

По итогам гонки Боттас на 1,524 секунды опередил своего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона, который пересек финишную черту вторым.

Третьим гонку завершил представитель "Феррари" Себастьян Феттель, который проиграл лидеру 11,739 секунды.

В пятерку лучших также вошли гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен и еще один представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Благодаря победе в Баку Боттас вышел в лидеры чемпионата. У финского гонщика в активе теперь 87 очков, тогда как у Хэмилтона - 86. Далее в личном зачете идут Феттель (52 очка), Ферстаппен (51) и Леклер (47).

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", у которого 173 очка. У "Феррари" - 99 очков, у "Ред Булла" - 70 очков.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Топ-10

1. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 1:31.52,942

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 1,524

3. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 11,739

4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 17,493

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1.09.107

6. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Поинт") - 1.16.416

7. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 1.23.826

8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1.40.268

9. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Поинт") - 1.43.816

10. Кими Райкконен (Финляндия, "Альфа Ромео") - 1 круг

Как сообщал УНИАН, Гран-при Китая выиграл Льюис Хэмилтон.

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Теги: #Формула-1#Мерседес#Валттери Боттас