Кубок Стэнли: действующий обладатель трофея Вашингтон сложил полномочия, проиграв Каролине

Решающая седьмая встреча серии завершилась во втором овертайме.

Накануне состоялась одна встреча в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В седьмом матче серии «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» - 3:4. Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды - отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» - у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.

Отметим, что впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели в 1-м раунде плей-офф – «Тампа-Бэй» (Атлантический), «Калгари» (Тихоокеанский), «Нэшвилл» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).

«Вашингтон» – «Каролина» 3:4 2ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1), счет серии: 3:4

Шайбы: 1:0 Бураковски 2:13, 2:0 Уилсон (Овечкин, Орлов) 6:23, 2:1 Ахо(Песке, Славин, мен.) 29:51, 3:1 Кузнецов (Хагелин) 33:22, 3:2 Терявяйнен (Песке, Макгинн) 36:37, 3:3 Стаал (Славин) 42:56, 3:4 Макгинн (Уильямс, Славин) 91:05

Вратари: Холтби - Мразек