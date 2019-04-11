Айлендерс обыграл Питтсбург, Сент-Луис одолел Виннипег в первых матчах Кубка Стэнли

Стартовал первый раунд плей-офф НХЛ.

Накануне состялись первые матчи стартового раунда плей-офф НХЛ - розыгрыша Кубка Стэнли. «Айлендерс» – «Питтсбург» – 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 Эберле (Ли, Пелеч) 01:40, 1:1 Кессел (Симон, Дюмулен) 05:42, 2:1 Нельсон (Эберле, Тэйвз) 15:46 ГБ, 2:2 Малкин (Шульц, Кессел) 33:41 ГБ, 3:2 Ледди (Фильппула, Комаров) 52:35, 3:3 Шульц (Летанг, Малкин) 58:31 ГБ, 4:3 Бейли (Барзал) 64:39 Вратари: Ленер – Мюррей Счет в серии: 1–0 «Нэшвилл» – «Даллас» – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Шайбы: 1:0 Йози (Эллис, Бонино) 12:12, 1:1 Хейсканен 32:37 ГБ, 1:2 Хейсканен (Клингберг) 46:10, 1:3 Цуккарелло (Лавджой, Бенн) 50:39, 2:3 Суббэн (Бойл, Экхольм) 53:24 Вратари: Ринне – Бишоп Счет в серии: 0–1 «Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 3:4 (3:0, 0:1, 1:3) Шайбы: 1:0 Киллорн 04:12 ГМ, 2:0 Чирелли (Чернак, Миллер) 11:01, 3:0 Гурд (Сергачев, Рутта) 17:50, 3:1 Фолиньо (Андерсон) 29:15, 3:2 Савар 47:56, 3:3 Андерсон (Дженнер) 51:54 ГМ, 3:4 Джонс (Панарин, Веренски) 54:05 ГБ Вратари: Василевский – Бобровский Счет в серии: 0–1 «Виннипег» – «Сент-Луис» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Шайбы: 1:0 Лайне (Литтл, Бафлин) 13:28, 1:1 Перрон (Парэйко, Сундквист) 44:05, 1:2 Бозак (Марун, Пьетранджело) 57:55 Вратари: Хеллебайк – Биннингтон Счет в серии: 0–1 «Сан-Хосе» – «Вегас» – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Шайбы: 1:0 Павелски (Бернс) 14:42 ГБ, 2:0 Бернс (Карлссон, Гертл) 26:59, 3:0 Власик (Торнтон, Кейн) 27:44, 3:1 Стоун (Штястны, Пасиоретти) 28:32, 4:1 Кейн (Карлссон) 39:42, 4:2 Стоун (Теодор, Пасиоретти) 55:26 ГБ, 5:2 Гертл 58:11 ПВ Вратари: Джонс – Флери Счет в серии: 1–0

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