Россиянин Прокунин покинул пост тренера женской сборной Украины по биатлону

Также смену наставника команды прокомментировал президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин сообщил, что прекратил сотрудничество с командой.

"С сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам", - сообщил Прокунин, которого цитирует сайт biathlon.com.ua.

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Прокунин поблагодарил всех тренеров и спортсменов, а также функционеров, с которыми ему пришлось работать.

Смену наставника сборной прокомментировал президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам - и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения иностранных специалистов. Но все кадровые вопросы еще будут обсуждаться и утверждаться во время тренерского семинара, который пройдет в последней декаде апреля. Кто в этой ситуации формально будет главным - не главное, куда важнее - сохранить команду, обеспечить дальнейший прогресс результатов у девчонок, проанализировав ошибки, допущенные в этом сезоне и не допуская их в будущем", - заявил он.

Андрей Прокунин был избран главным тренером женской сборной Украины по биатлону 1 мая 2018 года.

На прошедшем в шведском Эстерсунде чемпионате мира женская сборная завоевала одну медаль - "бронзу" в эстафетной гонке.