Филадельфия в овертайме обыграла Питтсбург, Ванкувер по буллитам победил Даллас в НХЛ

"Вегас" в результативном поединке одолел "Эдмонтон".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» в драматичном противостоянии дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» - 1:2. Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Блюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принес Шон Кутюрье.

"Ванкувер" одержал выездную победу над "Далласом" в серии буллитов, а "Вегас" добыл восьмую победу в последних девяти матчах, одолев "Эдмонтон".

«Даллас» – «Ванкувер» 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Шаллер (Бигл), 0:52, 0:2 Шаллер (Петтерссон, Бозер), 10:53, 1:2 Бенн (Ничушкин, Полак), 39:38, 2:2 Федун (Радулов, Клингберг), 56:10, 2:3 Лейво, 65:00, ПБ

Вратари: Худобин - Маркстрем.

«Баффало» – «Сент-Луис» 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Ларссон (Богосян, Гиргенсонс) 06:42, 1:1 Марун 09:12, 2:1 Родригес (Нюландер, Монтур) 14:48, 3:1 Шири (Нюландер, Далин) 27:46, 3:2 Перрон (Парэйко) 32:15, 3:3 Шенн (О'Райлли, Дель Зотто) 48:41, 4:3 Райнхарт, 65:00, ПБ

Вратари: Хаттон – Аллен

«Миннесота» – «Айлендерс» 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Эберле (Барзал) 09:28, 1:1 Паризе (Сутер, Донато) 31:11 ГБ, 1:2 Ли (Тэйвз, Нельсон) 36:12 ГБ, 2:2 Сперджен (Стаал, Донато) 47:15 ГБ, 2:3 Нельсон (Барзал) 61:04

Вратари: Стэйлок – Грайсс

«Анахайм» – «Флорида» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Шор (Ритчи, Гецлаф) 01:29 ГБ, 1:1 Дадонов (Юбердо, Барков) 20:11, 2:1 Хенрик (Гецлаф) 32:04, 2:2 Экблад (Юбердо, Барков) 43:33, 3:2 Сильверберг (Ракелль) 55:17

Вратари: Гибсон – Монтембо

«Питтсбург» – «Филадельфия» 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Блюгерс (Кессел, Петтерссон), 42:07, 1:1 ван Римсдайк (Конекны, Кутюрье), 59:41, 1:2 Кутюрье (Гостисбеер), 64:56

Вратари: Мюррей – Харт

«Вегас» – «Эдмонтон» 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 Стоун (Карлссон), 5:40, 1:1 Ньюджент-Хопкинс (бол., Макдэвид, Клефбом), 13:14, 2:1 Икин (Носек, Карпентер), 19:05, 2:2 Драйзайтль (Макдэвид), 20:22, 3:2 Маршессо (Карлссон, Смит), 22:12, 4:2 Маршессо (Смит), 40:40, 4:3 Расселл (Ганье, Хайра), 45:52, 5:3 Макнэбб (Теодор, Ривз), 49:45, 6:3 Так, 56:32 - 6:3.

Вратари: Суббан - Коскинен.