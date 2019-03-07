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Украинцы пришли к финишу седьмыми на смешанной эстафете ЧМ по биатлону

18:50, 07 марта 2019
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Йоханнес Бе / REUTERS

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступала четверка - Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен.

Серебро у сборной Германии, третье место – у итальянцев.

Команда Украины, выступавшая в таком составе - Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, заняла лишь седьмое место. Отставание от победителей гонки составило 2 минуты 27,2 секунды.

Результаты гонки:

1.  Норвегия  (0+7)  1:17:41,4

2.  Германия  (0+9)  +13,1

3.  Италия  (0+14)  +1:09,6

4.  Россия  (0+8)  +1:32,4

5.  Швеция  (0+10)  +1:35,3

6.  Чехия  (0+3)  +1:51,3

7.  Украина  (0+10)  +2:27,2

8.  Франция  (0+15)  +2:41,2

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде проходит с 7-го по 17 марта. Завтра в программе соревнований - женский спринт.

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Теги: #сборная Украины по биатлону#ЧМ биатлон