Украинцы пришли к финишу седьмыми на смешанной эстафете ЧМ по биатлону

Победа Норвегии и попадание в призеры сборных Германии и Италии.

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась гонка в смешанной эстафете, которая открыла программу соревнований.

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступала четверка - Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен.

Серебро у сборной Германии, третье место – у итальянцев.

Команда Украины, выступавшая в таком составе - Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, заняла лишь седьмое место. Отставание от победителей гонки составило 2 минуты 27,2 секунды.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+7) 1:17:41,4

2. Германия (0+9) +13,1

3. Италия (0+14) +1:09,6

4. Россия (0+8) +1:32,4

5. Швеция (0+10) +1:35,3

6. Чехия (0+3) +1:51,3

7. Украина (0+10) +2:27,2

8. Франция (0+15) +2:41,2

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде проходит с 7-го по 17 марта. Завтра в программе соревнований - женский спринт.