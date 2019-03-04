Украинские каратистки завоевали две бронзы на первом этапе соревнований Серии А

Из Зальцбурга с медалями вернулись Анжелика Терлюга и Галина Мельник.

В австрийском Зальцбурге состоялся первый этап турнира по каратэ Серии А. На счету украинских спортсменов две бронзовые награды, которые завоевали Анжелика Терлюга (до 55 кг) и Галина Мельник (до 68 кг). Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

По ходу соревнований Анжелика Терлюга уверенно победила соперниц из Канады (8:0), Чехии (5:1), Нидерландов (4:1), затем одолела сильную каратистку из Египта Ясмин Аттиа (3:1), а в четвертьфинале – Алесандру Хасане из Хорватии (1:0). Но в полуфинале одесситка уступила будущей чемпионке Тарават Хаксар из Ирана (0:2). В бронзовом финале Анжелика победила Сабину Захарову из Казахстана – 7:0.

Львовянка Галина Мельник, в свою очередь, победила соперниц из Нидерландов (6:0), Испании (5:0), Сербии (3:1). В четвертьфинале воспитанница Антона Никулина проиграла будущей чемпионке, опытной Алисе Бухингер из Австрии – 0:4. Впрочем, в утешительных схватках Галина одолела Катрину Педерсен из Дании (0:0), и в бронзовом финале – Ли Гон из Китая (6:2).

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Также за бронзу сражались Стас Горуна (-75 кг) и Валерий Тумаков (-84 кг), но им не повезло. Стас Горуна последовательно победил соперников из Италии (3:0), Исландии (3:0), Тайпея (0:0), Турции (1:0). Далее в четвертьфинале украинец одолел Сайеда Ахмади из Египта (4:2), однако в полуфинале уступил Ахмеду Аль Шараби из Италии – 3:5. В бронзовом финале Стас минимально проиграл иранцу Бахману Асгари – 2:3.

Валерий Тумаков, который тоже дошел до бронзового поединка, уверенно победил соперников из России (6:0), Ирана (3:0), Боснии (3:0), Хорватии (6:1) и Франции (8:0). В четвертьфинале Валерий проиграл будущему чемпиону – иранцу Махди Ходабахши (0:5). В утешительном бою украинец нанес поражение Сергею Игнатьеву из России (3:2) и в бронзовом финале проиграл опытному Айхану Мамаеву из Азербайджана (0:5).

Важно отметить, что турнир в Зальцбурге собрал рекордное количество участников – на соревнованиях выступили 2059 спортсменов из 99 стран мира. Украину представляли 79 каратистов.

Ближайшим крупным стартом для украинцев станет чемпионат Европы по каратэ, который будет проходить с 28-го до 31 марта в Гвадалахаре (Испания). Кроме того, второй этап Серии А состоится в мае в Стамбуле.