Монреаль забросил 8 шайб Детройту, Миннесота вырвала победу у Виннипега в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне состоялись очередные матчи НХЛ. «Монреаль Канадиенс» на выезде разгромил «Детройт» - 8:1. В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» в гостях одержала волевую победу над «Виннипегом» - 3:2. К 59-й минуте канадская команда вела со счётом 2:1, но «дикари» смогли не только отыграться, но и взять верх в основное время.

Бостон – Сан-Хосе – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Кутюр, 1:1 – 14 Крейчи (Маршанд, Крюг), 2:1 – 29 Дебраск (Юханссон, Крейчи), 3:1 – 29 Макэвой (Хейнен, Маршанд), 4:1 – 32 Маршанд (Карло, Бержерон)

Айлендерс – Калгари – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 22 Ткачак (Монахан, Линдхольм), 1:1 – 27 Бэйли (Лэдд, Филппула), 1:2 – 43 Баклунд (Годро, Линдхольм), 1:3 – 45 Андерссон (Джиордано, Царник)

Филадельфия – Баффало – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Линдблум (Патрик, Конекны), 2:0 – 7 Ворачек (Майерс, Жиру), 2:1 – 12 Айкел (Далин, Скиннер), 3:1 – 35 ван Римсдайк (Гудас, Хегг), 3:2 – 37 Миттлстадт (Шири, Родригес), 4:2 – 40 Сэнхайм (Кутюрье), 5:2 – 57 Жиру (Раффль)

Вашингтон – Оттава – 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Линдберг (Пяярви-Свенссон, Гиббонс), 0:2 – 7 Дюклер (Ярош, Сиси), 1:2 – 16 Уилсон (Кузнецов, Овечкин), 2:2 – 17 Эллер (Коннолли, Орлов), 3:2 – 22 Карлсон ( Бэкстрем), 4:2 – 26 Оши (Орпик, Бэкстрем), 5:2 – 29 Коннолли (Эллер, Бураковски), 6:2 – 30 Оши (Врана, Орлов), 7:2 – 40 Кузнецов (Уилсон, Овечкин)

Каролина – Лос-Анджелес – 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Хэмилтон (Мяэналанен), 2:0 – 11 Ахо (Терявяйнен), 3:0 – 20 Ферланд (Терявяйнен, Дж.Стаал), 4:0 – 22 Слэвин (Валльмарк, Хэмилтон), 5:0 – 34 Терявяйнен (Дж.Стаал, Ферланд), 6:0 – 34 Хэмилтон (Дж.Стаал, Терявяйнен), 6:1 – 52 Браун (Иафалло)

Коламбус – Питтсбург – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 13 Генцел (Хернквист, Кросби), 0:2 – 18 Макканн (Каллен, Руэдел), 0:3 – 21 Малкин (Кессел, Астон-Риз), 1:3 – 24 Бьоркстранн (Харрингтон, Дзингел), 2:3 – 27 Эткинсон (Веренски, Панарин), 2:4 – 53 Макканн (Шульц, Симон), 2:5 – 59 Кросби (Джонсон)

Детройт – Монреаль – 1:8 (0:1, 1:5, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Татар (Джорди Бенн), 0:2 – 22 Шоу (Друэн, Доми), 0:3 – 31 Галлахер (Петри, Дано), 0:4 – 33 Доми (Друэн), 0:5 – 36 Армия (Байрон, Котканиеми), 1:5 – 38 Манта (Гронек, Грин), 1:6 – 39 Шоу (Доми), 1:7 – 42 Доми (Фолин, Друэн), 1:8 – 57 Шоу (Доми, Друэн)

Сент-Луис – Нэшвилл – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 52 Бозак (Тарасенко, Пьетранжело), 2:0 – 59 Пьетранжело, Виннипег – Миннесота – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Виннипег – Миннесота – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Шайфли (Коннор, Лайне), 1:1 – 31 Хант (Донато), 2:1 – 32 Лайне (Уилер, Чьяро), 2:2 – 58 Эрикссон Эк (Паризе, Брудин), 2:3 – 58 Цукер (Э.Стаал, Донато)

Аризона – Флорида – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 28 Степан (Арчибальд, Крауз), 1:1 – 34 Хоффман (Экблад, Юбердо), 2:1 – 39 Экман-Ларссон (Чикран, Келлер), 2:2 – 45 Макгинн (Шейэн, Брауэр), 2:3 – 48 Барков (Брауэр), 3:3 – 53 Степан

Вегас – Даллас – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Хинтц (Радулов, Спецца), 1:1 – 31 Пачиоретти (Шмидт), 2:1 – 54 Пачиоретти, 3:1 – 57 Шмидт (Энгелланд), 4:1 – 58 Макнэбб (Штястны)