Харьковский Политехник обыграл Николаев в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 86:81.

В Харькове завершился очередной матч регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Пари-Матч в котором Политехник принимал БК Николаев.

Матч завершился со счетом 86:81, сообщает официальный сайт соревнований.

Харьковчане, которые традиционно неуступчивы дома, на этот раз немного вяло вошли в игру. Гости смогли оторваться в счете на 9 очков, еще в первой четверти. Впрочем, удержать это преимущество долго им не суждено. Трибуны смогли вдохновить хозяев на рывок, к которому приложил руку Роман Козлов, подключились к активным действиям и Кромер с Грэмом.

Николаевцы, которые имеют более ровный состав не давали разбежаться своим соперникам вплоть до последней четверти на снайперские выстрелы Козлова достойно отвечал Ануфриев, за ним тянулись и другие партнеры по команде.. Фактически незначительные качели продолжались чуть не до середины последней четверти. В этот игровой отрезок свое веское слово сказали Джаван Кромер и Делван Грэм. Впрочем за 2 минут до окончания матча Сергей Попов фактически затянул корабелов в эндшпиль. В отличие от предыдущего матча хозяева хорошо провели последние секунды и в ответ на тактику быстрого фола, аккуратно реализовывали штрафные, а в защите закрыли периметр (именно получил 5-й фол Зотов) и побудили соперников к проходов, которые не помогли им сократить отставание. Заслуженная и долгожданная домашняя победа харьковчан дала им шанс на то, чтобы оторваться от “Черкасских Мавп турнирной таблице.

Вместе с очередным дабл-даблом звание герой матча получил Делван Грэм, хороший процент попаданий, уверены штрафные на последних секундах и 11 подборов — абсолютно лучший показатель матча на щитах, это все о нем.

Команда Виталия Черния в воскресенье в СК Шинник встретится с "Днепром", а "политехники" еще 12 дней на подготовку к вояжу в Южное, следующий матч они сыграют в последний день зимы.

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Политехник – МБК Николаев– 86:81 (19:22, 22:18, 21:20, 24:21)

Политехник: Кромер 24 + 6 передач + 5 перехватов, Грэм 22 + 11 подборов, Козлов 18 + 3 передачи), Дэвис 11 + 7 передач.

МБК Николаев: Попов 17 + 6 подборов + 5 передач, Онуфриев 16 + 4 подбора, Омоера 11 + 8 подборов, Адедиран 10 + 9 подборов.