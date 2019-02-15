"Колорадо" прервал серию из восьми поражений в НХЛ

Эвеланш выиграли у Виннипега со счетом 4:1.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Колорадо" прервал самую длительную в сезоне серию из восьми поражений, сделав это на очень непростой арене в Манитобе.

Команда обыграла Виннипег со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Успех "Эвеланш" (23-23-11) обеспечили уверенная игра Семена Варламова, который сделал 24 сэйва и прервал собственную серию неудач из шести игр, и голы Габриэля Ландескога (30-й в сезоне), Доминика Тонинато (первая шайба в НХЛ), Джей-Ти Комфера (в меньшинстве) и Свена Андригетто. Благодаря победе "Колорадо" вернулся в борьбу за плей-офф. Отставание от второй "уайлд-кард", где расположилась "Миннесота", составляет два очка.

"Виннипег" (36-19-3) проиграл дома в основное время впервые с 29 декабря после отрезка 8-0-1. Единственный гол "Джетс" забил Брэндон Танев, а Коннор Хеллебак отразил 31 бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 февраля.

Флорида – Калгари – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 35 Дадонов (Хоффман, Пысик), 1:1 – 46 Янковски (Смит, Хэнифин), 2:1 – 51 Хоффман (Трочек, Йэндл), 2:2 – 57 Линдхольм (Годро, Андерссон)

Коламбус – Айлендерс – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Сизикас (Клаттербак, Грайсс), 0:2 – 25 Сизикас (Бэйли, Тэйвс), 0:3 – 39 Бэйли (Барзэл, Кюнхакль)

Детройт – Оттава – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Атанасиу (Ларкин, Манта), 1:1 – 16 Ткачак (Шабо, Уайт), 2:1 – 17 Атанасиу, 2:2 – 33 Дюшен (Тирни, Балцерс), 3:2 – 37 Нильсен (Хелм)

Тампа-Бэй – Даллас – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Стэмкос (Кучеров, Палат), 2:0 – 12 Джонсон (Палат, Стэмкос), 3:0 – 12 Сергачев (Пойнт, Кучеров), 4:0 – 14 Кучеров (Киллорн), 5:0 – 28 Киллорн (Макдона, Строльман), 6:0 – 36 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)

Нэшвилл – Монреаль – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 29 Хартман (Смит), 1:1 – 45 Татар (Джорди Бенн, Шоу), 2:1 – 48 Бойл (Йоси, Суббан), 3:1 – 51 Арвидссон (Эллис, Джохансен)

Виннипег – Колорадо – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Тонинато (Джонсон, Грир), 0:2 – 10 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон), 1:2 – 10 Танев, 1:3 – 26 Комфер (Ньето), 1:4 – 56 Андригетто (Калверт, Ньето)

Чикаго – Нью-Джерси – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Сиверсон (Сени), 0:2 – 16 Зэйджак (Братт, Юханссон), 1:2 – 18 Кэйн (Анисимов, Сайкура), 2:2 – 20 Каджула (Кит, Кэйн), 3:2 – 33 Тэйвс (Кэйн, Куку), 4:2 – 53 Анисимов (Саад, Густафссон), 5:2 – 55 Саад

Аризона – Сент-Луис – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Эдмундсон (Стеен, Шварц), 0:2 – 15 Тарасенко (Сундквист, Эдмундсон), 0:3 – 36 Тарасенко (Томас, Шенн), 0:4 – 52 Бортуццо (Сундквист, Данн)

Вегас – Торонто – 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 13 Юнссон (В. Нюландер, Гардинер), 1:1 – 22 Штястны (Смит), 2:1 – 27 Линдберг (Теодор, Икин), 2:2 – 28 Марло (Капанен, Мэттьюс), 2:3 – 33 Мэттьюс (Кадри, Райлли), 3:3 – 44 Карлссон (Маршессо, Меррилл), 3:4 – 50 Мэттьюс (Маззин, Капанен), 3:5 – 50 Райлли (Таварес, Марнер), 3:6 – 56 Марнер (Маззин, Браун)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Вагнер (Форборт, Клиффорд), 1:1 – 12 Петтерссон (Хорват, Стечер), 1:2 – 29 Босер (Руссель, Годетт), 2:2 – 32 Амадио (Мартинес, Клиффорд), 3:2 – 50 Мартинес (Льюис, Лайпсик), 3:3 – 58 Годетт (Бьега, Петтерссон)

Сан-Хосе – Вашингтон – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Лабанк (Хеед, Торнтон), 1:1 – 3 Оши (Карлсон, Овечкин), 1:2 – 11 Врана ( Бэкстрем, Оши), 1:3 – 24 Овечкин (Уилсон, Кузнецов), 1:4 – 38 Оши ( Бэкстрем, Врана), 1:5 – 57 Уилсон