Двукратный чемпион Формулы-1 не исключил своего возвращения в гонки
13:12, 05 февраля 2019Другое
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Испанский автогонщик заявил, что он в прекрасной форме.
Алонсо становился чемпионом мира в 2005-м и 2006-м / f1.jacrein-club
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о том, что рассматривает возможность своего возвращения в "королевские гонки".
Алонсо заявивил, что сейчас у него нет планов на следующий год. Об этом пишет iSport.ua.
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"Я бы радовался, как ребенок, если бы выиграл третий титул чемпиона. У меня впереди еще много лет, когда я смогу оставаться в прекрасной форме. Шумахер, например, выступал до 43 лет. Если вы чувствуете себя сильным, то вам не стоит смотреть на ваш возраст. Я всегда говорил "увидимся", а не "прощайте", - говорит Алонсо
Испанский гонщик выступал в Формуле-1 с 2001 по 2018 годы. Он становился чемпионом мира в 2005-м и 2006-м.
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