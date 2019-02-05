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Двукратный чемпион Формулы-1 не исключил своего возвращения в гонки

13:12, 05 февраля 2019
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Алонсо становился чемпионом мира в 2005-м и 2006-м / f1.jacrein-club

Алонсо заявивил, что сейчас у него нет планов на следующий год. Об этом пишет iSport.ua.

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"Я бы радовался, как ребенок, если бы выиграл третий титул чемпиона. У меня впереди еще много лет, когда я смогу оставаться в прекрасной форме. Шумахер, например, выступал до 43 лет. Если вы чувствуете себя сильным, то вам не стоит смотреть на ваш возраст. Я всегда говорил "увидимся", а не "прощайте", - говорит Алонсо 

Испанский гонщик выступал в Формуле-1 с 2001 по 2018 годы. Он становился чемпионом мира в 2005-м и 2006-м.

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Теги: #Формула-1#Алонсо McLaren