Двукратный чемпион Формулы-1 не исключил своего возвращения в гонки

Испанский автогонщик заявил, что он в прекрасной форме.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о том, что рассматривает возможность своего возвращения в "королевские гонки".

Алонсо заявивил, что сейчас у него нет планов на следующий год. Об этом пишет iSport.ua.

Читайте такжеКоманду Формулы-1 Sauber переименовали в Alfa Romeo Racing

"Я бы радовался, как ребенок, если бы выиграл третий титул чемпиона. У меня впереди еще много лет, когда я смогу оставаться в прекрасной форме. Шумахер, например, выступал до 43 лет. Если вы чувствуете себя сильным, то вам не стоит смотреть на ваш возраст. Я всегда говорил "увидимся", а не "прощайте", - говорит Алонсо

Испанский гонщик выступал в Формуле-1 с 2001 по 2018 годы. Он становился чемпионом мира в 2005-м и 2006-м.