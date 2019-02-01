Команду Формулы-1 Sauber переименовали в Alfa Romeo Racing

14:19, 01 февраля 2019
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Бывшая команда Петера Заубера официально сменила название / twitter.com/SauberF1Team

Теперь от имени основателя коллектива Петера Заубера было решено отказаться вовсе, сообщает Motorsport.

Имя Sauber присутствовало на стартовой решетке Ф1 непрерывно с 1993 года. Даже в годы владения командой BMW фамилия ее основателя всегда оставалась в названии.

Пока не известно, будет ли изменена традиция называть машины команды индексом «C» – в честь жены Заубера Кристины (в 2018 году машина называлась C37). В годы сотрудничества с BMW машины команды назывались F1.06, F1.07, F1.08 и F1.09.

Гонщиками Alfa Romeo Racing в 2019 году станут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

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Теги: #Формула-1#Альфа#Кими Райкконен