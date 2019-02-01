Команду Формулы-1 Sauber переименовали в Alfa Romeo Racing

В 2019 году швейцарский коллектив Формулы 1 сменит название, отмечают в компании Fiat Chrysler Automobiles, которой принадлежат Alfa Romeo и Ferrari.

В 2018 году, когда Alfa Romeo стала титульным партнером Sauber, команда официально называлась Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Теперь от имени основателя коллектива Петера Заубера было решено отказаться вовсе, сообщает Motorsport.

Имя Sauber присутствовало на стартовой решетке Ф1 непрерывно с 1993 года. Даже в годы владения командой BMW фамилия ее основателя всегда оставалась в названии.

Пока не известно, будет ли изменена традиция называть машины команды индексом «C» – в честь жены Заубера Кристины (в 2018 году машина называлась C37). В годы сотрудничества с BMW машины команды назывались F1.06, F1.07, F1.08 и F1.09.

Гонщиками Alfa Romeo Racing в 2019 году станут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.