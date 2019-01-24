Чешка Давидова выиграла спринтерскую гонку этапа КМ по биатлону, украинки провалились

Елена Пидгрушная вообще не сумела финишировать, сойдя по ходу дистанции.

В Антхольце (Италия) состялась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женском спринте победу одержала Маркетта Давидова.

Украинки в очередной раз провалили гонку, заняв места не выше 30-го,сообщает официальный сайт соревнований.

Победительницей соревнований стала Маркетта Давидова из Чехии, которая идеально отстрелялась на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 21 минуту 40.7 секунды. Чешка обогнала Кайсу Маккарайнен из Финляндии на 1,7 секунды и Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии - на 3,5 секунды. У обеих призерок по 1 промаху.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина (1+0 промахов) с отставанием в 1 минуту 27,6 секунды отставания - 35-е место. 60-е место у Валентины Семеренко, которая замкнет список участниц гонки преследования - +2:23,7 (1+0), 78-е у Виты Семеренко (1+2), +2:48,5, 82-е у Юлии Журавок, +3:12,3 (1+1).

Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная не смогла финишировать, показав на стрельбе результат (0+2).