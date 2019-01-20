Киев-Баскет одолел лидера баскетбольной Суперлиги Химик, Черкасские Мавпы обыграли Одессу

В воскресенье состоялись две игры регулярного чемпионата.

В воскресенье состоялись два поединка регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги.

«Черкасские Мавпы» на выезде обыграли «Одессу» - 83:76.

Хозяева мощно провели первую четверть и оформили себе задел в 12 очков. Однако уже к концу второй десятиминутки гости выровняли положение в матче. В итоге за пять минут до конца встречи на табло светились цифры 66:66. В эти мгновения включились «Мавпы», которые и праздновали победу. Самым результативным игроком матча стал Александр Кольченко, набравший 22 очка. У «Одессы» 20 баллов на свой счет записал Арнолдс Хелманис.

В другом матче дня «Киев-Баскет» обыграл «Химик». Для столичной команды победа оказалась пятой кряду в чемпионате.

Команды вели равную борьбу в первой половине встречи и ни разу преимущество в счете не достигало более четырех очков. В итоге, на большой перерыв коллективы пошли при абсолютно равном счете. В третьей четверти киевляне ни разу не дали «Химику» выйти вперед, но растеряли шесть очков перевеса и на последние 10 минут игры коллективы вновь выходили при равном счете.

Южненцы пошли в отрыв на старте заключительной четверти и набрали шесть очков кряду, но команда Евгения Мурзина не только отыграла отставание, но и оторвалась. В итоге, триллер в Южном завершился перевесом «Киев-Баскета» в семь очков и первым поражением «Химика» в шести матчах чемпионата.

Самым результативным игроком встречи стал Павел Крутоус, который набрал 17 очков, тогда как два игрока «Химика» оформили дабл-даблы: Кристиан Джонс – 14 очков и 11 подборов; Деон Эдвин 14 очков и 10 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Химик» – «Киев-Баскет» 72:79 (22:21, 19:20, 13:13, 18:25)

«Химик»: Рябчук (14 + 5 подборов), Эдвин (14 + 10 подборов + 7 передач + 2 блок-шота), Войналович, Джонс (14 + 11 подборов), Павлов (12) – старт; Марченко (8), Антипов (6), Сидоров (4 + 4 передачи).

«Киев-Баскет»: Латкович (11 + 6 подборов + 6 передач), Луценко (5), Крутоус (17 + 5 подборов), Сандул (13), Нванкво (10 + 9 подборов) – старт; Крик (14), Петров (5 + 10 подборов), Носков (4), Горобченко.

«Одесса» – «Черкасские Мавпы» 76:83 (23:11, 16:25, 21:21, 16:26)

«Одесса»: Витолс (12), Пустозвонов (2), Балабан, Хелманис (20 + 7 подборов), Шеляковс (9) – старт; Щепкин (18), Беликов (15 + 7 подборов), Ткачук, Новиков, Скрипец.

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (0 + 4 потери), Кольченко (22 + 6 подборов + 4 передачи), Арнетт (5), Ткаченко (7 + 10 подборов), Чумаков (13 + 9 подборов) – старт; Янг (19), Никс (15 + 5 подборов), Отверченко (2), Руслов.