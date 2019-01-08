11 биатлонистов выступят за Украину на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе

Сестры Семеренко, Пидручный, Джима, Ткаленко и еще 6 человек включены в заявку на очередной этап соревнований.

Стал известен состав украинских сборных команд на четвертый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 10-го по 13 января в немецком Оберхофе.

Учитывая соревновательную программу этапа (наличие эстафет и старты три дня подряд у мужчин), тренеры команды решили использовать расширенный вариант состава, с одним запасным, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

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Мужскую команду представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

За женскую команду выступят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Юлия Журавок.

4-й этап Кубка мира в Оберхофе стартует 10 января, когда состоится женский спринт. На следующий день пройдет спринт у мужчин. 12-го числа пройдут две гонки преследования, а завершится этап в воскресенье, 13 января женской и мужской эстафетами.