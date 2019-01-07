Атланта украинца Леня выиграла впервые за 5 матчей, Лейкерс уступил Миннесоте в НБА

"Вашингтон" победил "Оклахому".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете разгромила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:86. Украинский легионер "Лейкерс" Святослав Лейкерс набрал 4 очка. «Атланта Хоукс» прервала серию из четырёх поражений, разгромив дома «Майами Хит» — 106:82. Украинец Алексей Лень набрал в составе "Хоукс" 4 очка и сделал 7 подборов. «Миннесота» - «Лейкерс» - 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18) «Миннесота»: Уиггинс (28), Таунс (28 + 18 подборов + 4 блокшотов), Тиг (15 + 11 передач), Гибсон (12 + 11 подборов), Окоги (8) - старт; Толливер (3), Шарич (6), Дженг (5), Джонс (3 + 4 перехватов), Террел (0) «Лейкерс»: Ингрэм (13), Харт (10), Зубац (9 + 8 подборов), МакГи (2), Болл (0) - старт; Бизли (11 - 5 потерь), Вагнер (8), Чендлер (6 + 10 подборов), Бонга (0), Михайлюк (4), Стивенсон (14), Колдуэлл-Поуп (9) «Чикаго» - «Бруклин» - 100:117 (21:28, 34:27, 27:33, 18:29) «Чикаго»: ЛаВин (27), Данн (16 + 7 передач), Маркканен (14), Хатчисон (8), Картер (6 + 8 подборов) - старт; Портис (17), Фелисио (2), Лопес (6), Арчидьяконо (3), Харрисон (0 + 8 подборов), Блэйкени (0), Селден (1) «Бруклин»: Расселл (28), Аллен (19), Дадли (10), Куруч (6), Харрис (2) - старт; Дэвис (7 + 13 подборов), Грэм (0), Кэрролл (20), Напьер (18), Динуидди (7) «Атланта» - «Майями» - 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24) «Атланта»: Янг (19), Бембри (17), Коллинс (13 + 13 подборов), Хуэртер (10 + 8 подборов + 7 передач), Дедмон (9 + 11 подборов) - старт; Спеллман (0), Картер (8 + 7 подборов), Лень (4 + 7 подборов), Лин (15), Дорси (0), Хэмилтон (9 + 8 подборов), Андерсон (2) «Майами»: Уинслоу (13), Ричардсон (11), Джонсон (7), Макгрудер (3), Уайтсайд (2) - старт; Олиник (9), Джонс мл. (14), Адебайо (12), Джонсон (0), Уэйд (11) «Оклахома» - «Вашингтон» - 98:116 (25:28, 25:26, 29:36, 19:26) «Оклахома»: Уэстбрук (22 + 15 подборов + 13 передач - 8 потерь), Джордж (20), Грант (17), Адамс (12 + 8 подборов), Фергюсон (5) - старт; Ноэл (2), Паттерсон (2), Надер (9), Шредер (9), Луваву-Кабарро (0), Диалло (0) «Вашингтон»: Бил (25), Грин (16), Саторански (15), Брайант (14 + 7 подборов), Ариза (4 + 7 подборов) - старт; Браун мл. (0), Портер (20), Деккер (6 + 8 подборов), Маинми (9 + 10 подборов), Бэйкер (0), Рэндл (7) «Торонто» - «Индиана» - 121:105 (37:35, 33:28, 26:21, 25:21) «Торонто»: Ибака (18 - 5 потерь), Грин (15), ВанВлит (12 + 8 передач), Лоури (12 + 8 передач), Сиакам (12 + 10 подборов) - старт; Буше (3), Ануноби (5), Пауэлл (23), Монро (11 + 9 подборов), Райт (10), Браун (0) «Индиана»: Богданович (21 + 9 подборов), Сабонис (16 + 11 подборов), Оладипо (16), Янг (14 + 9 подборов), Коллисон (11) - старт; Лиф (2), МакДермотт (2), О'Куинн (9 + 7 подборов + 4 блокшотов), Холидэй (0), Джозеф (9), Эванс (5) «Финикс» - «Шарлотт» - 113:119 (30:29, 30:28, 21:28, 32:34) «Финикс»: Уоррен (23), Эйтон (19 + 9 подборов), Букер (7), Мелтон (5 + 7 подборов), Бриджес (5) - старт; Холмс (6), Убре (6), Джексон (22), Окобо (4), Кроуфорд (16) «Шарлотт»: Уокер (29 + 7 подборов), Уильямс (16 + 7 подборов), Батюм (8), Грэм (8), Бийомбо (6 + 8 подборов) - старт; Бриджес (1), Кидд-Гилкрист (7), Эрнангомес (19 + 9 подборов), Паркер (20), Монк (5) «Клипперс» - «Орландо» - 106:96 (18:28, 27:19, 25:20, 36:29) «Клипперс»: Харрис (28 + 9 подборов), Галлинари (13), Шай (13), Гортат (8 + 10 подборов), Брэдли (7) - старт; Скотт (2), Харрелл (9 + 8 подборов), Мотли (4), Беверли (3), Уильямс (17), Уоллес (2), Торнуэлл (0) «Орландо»: Гордон (17), Вучевич (16 + 24 подборов + 8 передач), Фурнье (12), Огастин (12), Айзек (2) - старт; Мартин (0), Айвунду (8), Симмонс (4), Бамба (8 + 10 подборов), Бирч (0), Бриско (6), Грант (3), Росс (8)

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