Днепр и Политехник вышли в Финал четырех, Киев-Баскет подал протест на результат матча с Мавпами

Сегодня состоялись три ответных поединка 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

Сегодня состоялись три матча 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, по итогам которых "Днепр", харьковский "Политехник" и "Черкасские Мавпы" стали полуфиналистами турнира. Компанию им составит "Одесса", которая решила задание выхода в следующую стадию 27 декабря.

Самой упорной была борьба в паре "Политехника" и "Химика". Харьковчане уступили "Химику" с разницей -14, но все равно прошли в следующий раунд Кубка Украины, поскольку обеспечили себе задел в 15 очков в первом матче.

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер "Политехника" Ти Джей Кромер, записавший на свой счет 28 очков, сообщает официальный сайт турнира.

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"Днепр" и во втором матче 1/4 финала Кубка Украины обыграл "Запорожье", тем самым став еще одним участником Финала четырех. После того, как днепряне добыли минимальную победу в 3 очка в Запорожье, на родной площадке команда сыграла еще лучше и выиграла с разницей +17.

А вот в паре "Киев-Баскет" - "Черкасские Мавпы" точку ставить еще нельзя. БК "Киев-Баскет" подал протест на результат второго матча против "Мавп". Причиной стал эпизод, когда во втором периоде на площадке в команде Черкасс появилось четыре легионера, тогда как регламентом предусмотрено только три. "Мавпам" грозит автоматическое поражение по итогам двух матчей. Судьбу путевки решит директорат Чемпионата Украины.

Кубок Украины, 1/4 финала

Ответные матчи

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 76:69 (26:16, 20:22, 13:11, 17:20)

Первый матч: 91:109

Химик — Политехник 90:76 (25:20, 20:20, 24:18, 21:18)

Первый матч: 72:87

Днепр — Запорожье 103: 86 (15:25, 42:18, 14:21, 32:22)

Первый матч: 73:70