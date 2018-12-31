Ведущие украинские спортсмены отказались от участия в чемпионате Европы по шашкам-100 в Москве

В музее интеллектуальных видов спорта в Шанхае размещен портрет украинского гроссмейстера, чемпиона мира по шашкам-100 Юрия Аникеева.

Украинский чемпион мира по шашкам-100 Юрий Аникеев подвел итоги 2018 года для украинской сборной, и прокомментировал победное решение суда в Лозанне, в результате которого Международная федерация шашек (IDF), чье правление находится в Санкт-Петербурге, вынуждена была аннулировать дисквалификацию спортсмена и выплатила 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации.

"Самые важные события в украинских шашках в 2018 году? Украинцы удачно выступали на международной арене. В шашках-100 Артем Иванов и Виктория Мотричко стали чемпионами Европы в быстрой программе. В шашках-64 Елена Короткая трижды выиграла звание чемпионки мира в разных видах программы. Также золотую медаль в укороченной программе выиграла Юлия Макаренкова. Татьяна Зайцева стала чемпионкой мира в чекерс (английские шашки). Успешно выступала и украинская молодежь, которая выиграла много медалей на ЧМ и ЧЕ.

Я также не остался без наград. В Турции на чемпионате мира по шашкам-64 я выиграл золото в блице плюс еще две медали в других программах. Еще в той же Турции стал третьим на этапе Кубка мира по шашкам-100", - рассказал Аникеев, которого цитирует Федерация шашек Украины.

Также он добавил, что в декабре в Москве прошёл чемпионат Европы по шашкам-100, который также являлся отборочным к предстоящему чемпионату мира.

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"Некоторые ведущие украинские шашисты - Артем Иванов, Ольга Балтажи и я - отказались принимать участие в этом турнире, несмотря на то, что это был главный турнир года и он являлся отборочным к ЧМ. По моему мнению, играть сейчас в турнирах на территории России не правильно, это и стало причиной отказа", - отметил Юрий Аникеев.

Одним из главных событий года стало решение Международного спортивного суда (CAS), который признал правоту украинского гроссмейстера Аникеева в споре против Международной федерации шашек (IDF), чье правление находится в России.

"Согласно решению суда все претензии IDF ко мне считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована. Международная федерация шашек обязана выплатить 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет все расходы за ход судебного процесса в CAS", - рассказал Аникеев.

Еще одним интересным событием стало открытие в Шанхае (Китай) уникального музея интеллектуальных видов спорта, где представлены пять видов спорта - шахматы, шашки, го, бридж и китайские шахматы-сяньци. Композиция музея создана с помощью современных интерактивных технологий, которые позволяют посетителям музея перенестись, например, в древний Египет или сыграть онлайн в любимую интеллектуальную игру. В одной из комнат музея, которая посвящена шашкам, есть портрет украинца Юрия Аникеева.

В числе памятных событий года в мире украинских шашек - создание специального видео-канала на Youtube, посвященного шашкам, где при участии ведущих украинских гроссмейстеров, включая и Аникеева, ведутся онлайн комментарии матча за звание чемпиона мира по шашкам-100, который сейчас проходит в Голландии.

"Такой канал - это позитивное и полезное дело для шашек, в будущем он может освещать разные важные события в мире шашек", - отметил Аникеев.

Он также рассказал о планах на 2019 год.

"В следующем году планируется много важных событий в мире шашек. По шашкам-100 пройдут чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Примечательно, что мужской мундиаль пройдет на Африканском континенте, в столице Кот-д'Ивуара. Вообще, нужно отметить, что шашки в последнее время получают активное развитие в Африке и Азии. К примеру, чемпионом Азии стал 14-летний китаец, который также будет играть на чемпионате мира.

По шашкам-64 все главные турниры пройдут в Турции, которая также стала одним из шашечных центров. Плюс в течение 2019 года запланировано множество этапов Кубка мира в разных уголках планеты, два из таких этапов опять же пройдут в Африке. Этапы кубка мира являются отборочными на главный турнир - Элитные интеллектуальные игры IMSA, которые традиционно проходят в Китае".