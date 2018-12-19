Украинка Журавок попала в топ-6 гонки на Кубке IBU по биатлону, еще два украинца - в десятке

В Австрии стартовал третий этап соревнований.

В австрийском Обертиллиахе в рамках третьего этапа Кубка IBU по биатлону состоялись индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

Среди женщин в очередной раз свой класс на длинных дистанциях продемонстрировала украинка Юлия Журавок, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, Юлия за счет скорости на последнем круге обошла трех соперниц и сумела финишировать шестой, заработав участие в цветочной церемонии награждения.

В зону кубковых очков, кроме Журавок, сумела попасть также Ольга Абрамова. Начала она гонку с трех минут штрафа на двух рубежах, но после этого не допускала ошибок и в итоге стала 34-й. Мария Кручова с теми же тремя минутами штрафа финишировала 43-й. Аналогичную точность и 47-е итоговое время показала Анна Кривонос. У Надежды Белкиной и Яны Бондарь, не закрывших сегодня пять и шесть мишеней соответственно, 56-й и 61-й результаты.

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Победу одержала француженка Каролин Коломбо, которая с преимуществом 0,6 секунды добыла первое золото во взрослой карьере. Серебро у немки Надин Хорхлер, а бронза - у шведки Элизабет Хогберг.

В индивидуальной мужской гонке украинцы также отметились неплохими результатами: Виталий Кильчицкий и Антон Дудченко финишировали в топ-10 – на 7-й и 8-й позициях соответственно. В итоговом протоколе двух наших парней разделила всего одна секунда. Оба украинца допустили по одному промаху, а без минуты штрафа каждый из ребят мог претендовать даже на подиум.

Кубковые очки также сумел набрать Андрей Доценко, который с двумя минутами штрафа финишировал 36-м. У Тараса Лесюка стрельба получилась наименее качественная из украинцев – три промаха, помешавшие ему попасть в топ-40.

Победу же праздновал француз Симон Фуркад. Он на минуту опередил норвежца Сиверта Гутторма Баккена. Третьим стал белорусский биатлонист Сергей Бочарников.

Кубок IBU. Третий этап

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Каролин Коломбо (0+0+1+0) 42:11,6

2. Надин Хорхлер (1+0+0+0) +0,6

3. Элизабет Хогберг (0+1+0+1) +18,4

...

6. Юлия Журавок (0+0+1+0) +34,5

34. Ольга Абрамова (2+1+0+0) +4:01,6

43. Мария Кручова (1+1+1+0) +4:38,8

47. Анна Кривонос (1+1+0+1) +5:04,1

56. Надежда Белкина (3+0+1+1) +5:51,2

61. Яна Бондарь (2+3+0+1) +6:07,3

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Симон Фуркад (0+0+0+0) 50:01,9

2. Сиверт Гутторм Баккен (1+0+0+0) +59,9

3. Сергей Бочарников (0+1+0+0) +2:18,3

...

7. Виталий Кильчицкий (0+0+0+1) +2:57,9

8. Антон Дудченко (0+0+0+1) +2:59,1

38. Андрей Доценко (0+1+0+1) +5:42,5

46. Тарас Лесюк (0+0+1+2) +6:09,2