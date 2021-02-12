На Олимпийских играх-2020 организаторы хотят продолжить традицию со снабжением спортсменов контрацептивами. Это решение идет вопреки требованиям избегать ненужных форм физического контакта в виду COVID-19.
Ранее Международный олимпийский комитет выпустил регламент на 33 страницах, в котором рекомендовал участникам воздержаться от объятий, рукопожатий и сохранять социальную дистанцию 2 метра во время соревнований.
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В то же время организаторы не хотят отказываться от традиции с раздачей спортсменам презервативов. Ожидается, что на Олимпиаде-2020 будет выдано 150 тысяч контрацептивов.
Об этом сообщает Insider.
Общество уже выразило возмущение в соцсетях.
"Их следует использовать по назначению или натягивать на голову для защиты от коронавируса?", "Секс на расстоянии двух метров сам по себе может стать олимпийским событием", "Длина как никогда важна", - удивляются люди.
Перенос Олимпийских игр-2020: главное
- О переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавирус стало известно 24 марта. Позже МОК официально утвердил даты проведения Олимпиады в 2021 году.
- Премьер-министр Японии заявил, что коронавирус не помешает и в 2021 году игры состоятся в Токио.
- Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.
- Большинство жителей Японии выступило против проведения Олимпиады в Токио 2021 году.
- МОК заявил, что у него нет плана " Б " по проведению Олимпиады.
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