Спорное решение организаторов удивило общество.

На Олимпийских играх-2020 организаторы хотят продолжить традицию со снабжением спортсменов контрацептивами. Это решение идет вопреки требованиям избегать ненужных форм физического контакта в виду COVID-19.

Ранее Международный олимпийский комитет выпустил регламент на 33 страницах, в котором рекомендовал участникам воздержаться от объятий, рукопожатий и сохранять социальную дистанцию 2 метра во время соревнований.

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В то же время организаторы не хотят отказываться от традиции с раздачей спортсменам презервативов. Ожидается, что на Олимпиаде-2020 будет выдано 150 тысяч контрацептивов.

Об этом сообщает Insider.

Общество уже выразило возмущение в соцсетях.

"Их следует использовать по назначению или натягивать на голову для защиты от коронавируса?", "Секс на расстоянии двух метров сам по себе может стать олимпийским событием", "Длина как никогда важна", - удивляются люди.

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Автор: Будрин Артем